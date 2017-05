»Z Girom smo zelo zadovoljni. Zgodilo se je najboljše, kar smo lahko naredili. V kolesarstvu je ogromno dejavnikov, ki vplivajo na končni razplet. Če pogledamo ekipo Sky, ki je ogromno vložila v Giro, pa so imeli smolo na cesti. Nerodno je, če se da ogromno denarja za promocijo, potem pa ena napaka odpihne vse. Mi smo imeli srečo z Vincenzom Nibalijem. Znova je bil izvrsten. Vse se je poklopilo,« je Milan Eržen, tvorec ekipe Bahrain Merida, komentiral razplet italijanskega Gira med včerajšnjo potjo iz Milana.

Čestitka Wrolicha nekaj posebnega Stota izvedba Gira je bila najbolj slovenska doslej. Ne samo zaradi šesterice slovenskih kolesarjev, etapne zmage in enajstega mesta Jana Polanca. Bahrain Merida je prva slovenska ekipa pod taktirko Slovencev. Nemara pravilneje – prva slovenska ekipa s tujimi pokrovitelji. Milan Eržen je tvorec, nadzornik, menedžer ekipe. »Sam ne ocenjujem to kot nekaj velikega. Na to me opominjajo drugi. Med dvesto SMS-čestitkami, ki sem jih dobil v Milanu po koncu Gira, tri so bile iz Slovenije, je bila nekaj posebnega od Petra Wrolicha. Nekdanji profesionalni kolesar nekaj velja in pozna profesionalno kolesarsko sceno do obisti. Opomnil me je, da se sploh ne zavedam, kako izjemen projekt sem zastavil in ga v enem letu izpeljal. V enem letu iz nič do zmagovalnih stopničk na Giru,« se je razgovoril Eržen. »Vse je mogoče narediti. V projektu so ljudje, ki so blizu, ki dobro opravljajo svoje delo. Ni razlike med Italijanom, Slovencem, Hrvatom. Sem pa zadovoljen, da se je spremljevalno osebje doslej odlično izkazalo, kar je še posebej pomembno za delovanje ekipe na tritedenskih dirkah. Tudi od dela vseh spremljevalcev je odvisno, kako bo s kolesarji na cesti.«

Izjemni Vicenzo Nibali V ekipi je bilo vse podrejeno Vincenzu Nibaliju. Italijanski megazvezdnik je dosegel edino italijansko zmago in tretje mesto skupno, s 40 sekundami zaostanka za Tomom Dumoulinom. To je bil drugi najtesnejši časovni zaostanek na zmagovalnem odru v 100 izvedbah. Eržen je seveda iz ozadja skrbno bdel nad potekom tritedenske dirke. »Vincenzo je še enkrat dokazal, da je najbolj zanesljiv kolesar iz svetovnega vrha. Petkrat v sedmih letih na stopničkah Gira. Devetkrat v trinajstih poskusih na odru Gira, Toura in Vuelte. In desetič želi to na Vuelti. Izjemno,« hvali prvega moža ekipa. Razplet stotega Gira? »Kako močan je Dumoulin, smo vedeli od začetka. Nibali je največ izgubil, ko je bil po ravninskem začetku etape zaključek v klanec. Tu ima težave. Tam je izgubil največ sekund. To je detajl, ki zastavlja vprašanja za nazaj in o katerih razmišljamo za naprej.« Razgovori se, čeprav bi bil za ta del bolj primeren naslov prezasedeni Gorazd Štangelj, tudi o najbolj izstopajočih detajlih glede kolesarjev. O nastopu Luka Pibernika, izključitvi Španca Javierja Morena, moči glavnih pomočnikov Nibalija. »Luka je dobil mesto, ker je imel Navardauskas zdravstvene težave in je bil najprimernejši za zamenjavo, čeprav je bil sprva predviden za Tour. Ob izključitvi Morena nismo protestirali in se pritoževali, čeprav ni bil edini krivec in je tudi kolesar Skya nosil del krivde. Se je pač zgodilo. Največja šibka točka je bila slabša pripravljenost Konstantina Siutsoua. Če bi on lahko dlje ostal ob Nibaliju na klancih, bi v določenih trenutkih imeli s Pellizottijem kot edina ekipa do zaključka klanca dva moža. Tedaj bi lahko nastale drugačne okoliščine v boju za rožnato majico. A to je teorija,« komentira.