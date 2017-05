Zadnja v seriji napačnih potez je, da sta predsednik Milan Mandarić in športni direktor Mladen Rudonja že pred jutrišnjim finalom pokala, ki je za Olimpijo vrhunec, na katerem bo reševala zavoženo sezono, za novega trenerja izbrala v tem poslu povsem neizkušenega Hrvata Igorja Biščana, ki je bil kot igralec sicer zvezdnik v hrvaški reprezentanci in Liverpoolu. S takšno potezo sta povsem uničila avtoriteto trenerja Safeta Hadžića v že tako turbulentni slačilnici. Športno bi bilo, da bi počakala na razplet finala in s Hadžićem podaljšala sodelovanje, če bi osvojil pokal. Izkušnje slovenskih klubov s hrvaškimi trenerji niso najboljše, ker podcenjujejo slovenski nogomet. Slovenski prvak je bil le Ivo Šušak z Mariborom, v celo zgledno urejenem Ljudskem vrtu pa sta po nekaj mesecih nogo dobila v evropskih bitkah uveljavljena Ante Čačić in Krunoslav Jurčić.

Ob prevelikem številu nekakovostnih tujcev so drugi največji problem slovenskega nogometa tuji investitorji, saj Nogometna zveza Slovenije ne premore moralnih in pravniških avtoritet, ki bi jim postavile jasna pravila igre. V Celju se je zgodba z ukrajinskimi vlagatelji končala ekspresno hitro. Kot vse kaže, bo podoben razplet doživela tudi v Velenju z investitorji iz Srbije. A v Rudarju utegne biti burno, saj se obeta spopad za odškodnini najboljših strelcev lige Johna Maryja in Dominika Glavine, pri katerih se obeta zaslužek v sedemmestnih številkah. Tudi v Krškem del navijačev ni zadovoljen z investitorji iz Švice, saj je bila povsem nelogična odstavitev odličnega trenerja Tomaža Petroviča. Posebna zgodba je lomastenje župana Borisa Popoviča po Kopru, ki je po velikih obljubah o igranju v ligi prvakov končal v prisilni poravnavi, zato po zdravi kmečki logiki ne bi smel dobiti licence, če ima tri milijone dolgov. Lani je Zavrč ostal brez licence zaradi 6000 evrov dolga.

To, kar dela Milan Mandarić z Olimpijo, nima nogometne logike, a ker je edini plačnik, ima tudi vso pravico za svoje početje. Kritikom je takoj pripravljen prodati klub, a ni junakov, ki bi imeli denar, da bi vsako sezono zbrali pet do šest milijon evrov za pokritje proračuna.