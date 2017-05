Ugibanja o usodi kranjske porodnišnice je konec. Kot so povedali predstavniki ministrstva za zdravje, bodo Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj formalno pripojili Splošni bolnišnici Jesenice. Tako so se prejšnji teden vsi vpleteni dogovorili na sestanku na ministrstvu za zdravje, je včeraj povedala državna sekretarka Ana Medved. Namesto z novicami o krnitvi programa porodnišnice, ki so se je Kranjčani najbolj bali, je postregla z načrti o širjenju zdravstvene dejavnosti na tem območju. Tako marsikateremu Kranjčanu kmalu ne bo več treba na nekatere specialistične preglede hoditi v jeseniško bolnišnico ali ljubljanski klinični center, temveč bo specialista lahko obiskal v domačem okolju.

Specialisti pred vrati »Radi bi Kranjčanom čim več specialističnih ambulant zagotovili v domačem kraju. Kranj je vendarle velika mestna občina,« je dejala državna sekretarka. »Doslej smo se dogovarjali predvsem na načelni ravni, zdaj pa potekajo skrbni pregledi, s katerimi bodo določili natančnejše spremembe,« dodaja. »To je za Kranjčane gotovo dobra novica,« meni v. d. direktorja kranjske porodnišnice Polona Podnar. Povedala je, da so je veseli tudi zaposleni, ki jih je v zadnjih mesecih, ko smo poročali o nezadovoljstvu med njimi, razjedala predvsem negotovost, ki pa jo je po tej odločitvi ministrstva zdaj konec. Predstavnik zaposlenih v svetu zavoda Aleš Rozman, ki je opozarjal na nezadovoljstvo, dogodkov tokrat ni hotel komentirati. Po besedah Medvedove bo celotna porodniška dejavnost v Kranju ostala, tja se bo preselila tudi celotna mamografska dejavnost z Jesenic. V Kranju se pripravljajo na izvajanje enodnevnega hospitala za manjše ginekološke in kirurške posege. Za večje ginekološke posege bodo porodnice in bolnice še vedno morale obiskati jeseniško bolnišnico. Kranjčani pa bodo dobili tudi specialistične ambulante: najprej specialistično kirurško in abdominalno, za travmatološko pa je treba po besedah Medvedove zagotoviti še prisotnost mavčarja ter preveriti razpoložljivost rentgena. Prav tako bi lahko v Kranju kmalu vrata odprla otorinolaringološka ambulanta; ko bo jeseniška bolnišnica dobila urologa, pa bi tudi ta lahko deloval kar v Kranju. Pozneje bi se omenjenim ambulantam v največji mestni občini na Gorenjskem pridružila še celotna diabetološka delavnost.