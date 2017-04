Včerajšnji odstop je direktorica kranjske Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo (BGP) dr. Andreja Cerkvenik Škafar pojasnila kot odziv na politične pritiske. Kdo je izvajal pritiske, kljub obljubi, da bo to storila, ni želela povedati, se je pa pohvalila, da ima porodnišnica »edina na svetu certifikat odličnosti AACI«. Ugotovili smo, da je bolnišnici certifikat podelilo ljubljansko podjetje, ki je v polovični lasti nekdanjega ministra za zdravstvo Dorijana Marušiča, bolnišnica pa je temu podjetju plačala okoli 40.000 evrov, kaže spletni portal KPK Erar. Prav sporna izplačila in druge nepravilnosti so vsebina mnenja računskega sodišča za poslovanje bolnišnice v letu 2012, zato je svet zavoda sklenil raziskati tudi poslovanje v naslednjih letih. Predvsem zato, ker ima porodnišnica kar dva milijona izgube in še skoraj milijon evrov dolgov do dobaviteljev, ki jim plačujejo z velikimi zaostanki.

»Uradno še nisem prejela pošte o odstopu direktorice, svet zavoda pa se je že odzval na slabo poslovanje in lahko le ugotovim, da je položaj v bolnišnici zelo slab. Po mojem je težko govoriti o političnih pritiskih, če so odnosi v BGP slabi, posluje pa z veliko izgubo,« je dejala predsednica sveta BGP Alenka Bradač, ki naj bi bila po namigih direktorice ena tistih, ki so ravnali do nje nekorektno.

Dojenčki kot del izgube Cerkvenik-Škafarjeva je pojasnila, da velik del izpada prihodkov zadeva neodzivnost zavarovalnice in ministrstva glede njenega boja za plačilo nege zdravih dojenčkov po porodu. Toda Damjan Kos iz ZZSS je pojasnil, da vsem porodnišnicam plačujejo enako ceno poroda brez zapletov, in sicer 1039,99 evra. Za primerjavo je navedel regijski porodnišnici v Kranju in Postojni, ki sta ob primerljivem številu porodov in posegov ter ob enakem financiranju dosegli različen rezultat. Postojna je imela za slabih 90.000 evrov presežka, Kranj za 500.000 evrov izgube. Kot poudarjajo v zdravstveni zavarovalnici, kranjska porodnišnica neustrezno posluje. Direktorica naj bi svoje zaposlene z odstopom seznanila šele potem, ko je to sporočila javnosti. Povedala je, da je bila konec februarja na seji sveta zavoda predlagana njena razrešitev – po njenih besedah je bil to politični mobing –, omenila pa je tudi razgovor na ministrstvu za zdravje, kjer ji je direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko Tomaž Glažar dejal, da je odlična zdravnica in bi bilo “škoda, da se stvari lomijo na vas”, kar je razumela kot grožnjo.

Glažar zanikal očitke Cerkvenik-Škafarjeva trdi, da je združevanje uprav porodnišnic na Jesenicah in v Kranju ne moti, a obenem omenja poskuse prevlade jeseniške bolnišnice. Po njenem je sporna vloga predsednice sveta Alenke Bradač, ki je obenem članica sveta jeseniške bolnišnice. Tomaž Glažar, ki ga odstop Cerkvenik-Škafarjeve ni presenetil, je pojasnil, da gre pri pripojitvi kranjske porodnišnice k jeseniški le za urejanje vodenja in upravljanja, zdravstvena dejavnost pa ostane na isti lokaciji. Zanikal je grožnje in pritiske na direktorico v odstopu in pojasnil, da so revizije nujne v vseh zavodih, kjer imajo slabe poslovne izide. Ob tem velja opozoriti na mnenje s pridržkom računskega sodišča za poslovanje BGP v letu 2012, v katerem so posebej opozorili na nepravilnosti pri sklepanju podjemnih pogodb, direktorica pa posebnih pojasnil v svojem gradivu ob odstopu glede tega ni dala.