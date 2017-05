Daje jim namreč denarne bonuse, če posvojijo zapuščeno žival. »Zaposlenemu, ki posvoji mačko, vsak mesec dam 5000 jenov bonusa,« je povedal šef Ferraya Hidenobu Fukuda, kar pomeni približno 40 evrov dodatka na mesec, mačke iz pisarn njegovega podjetja pa imajo celo svoj profil na twitterju. Za ukrepom tiči filozofija, da živali na delovnem mestu zmanjšujejo stres, izboljšajo razpoloženje in so protiutež občutkom osamljenosti, nekatere raziskave pa so pokazale celo znižan tlak in nižjo raven holesterola.