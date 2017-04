Lastniki psov in mačk so pravi malomarneži, je pokazala raziskava britanske zavarovalne družbe Animal Friends, ki jo je ta izvedla med dva tisoč lastniki hišnih ljubljencev, nič drugače pa verjetno ni v drugih državah po svetu. Skoraj polovica lastnikov mačk in psov spi s svojimi štirinožci, skoraj vsak peti, natančneje 18 odstotkov, jih pusti, da jejo z njihovih krožnikov, tretjina pa jih priznava, da v svoji hrani redno odkrivajo njihovo dlako. A tu se nehigiena, povezana z domačimi živalmi, še ne konča. Tretjina lastnikov nikoli ne umiva živali, ki jih ima v svoji hiši ali stanovanju, le 30 odstotkov pa jih to počne tako pogosto, kot je priporočljivo. Četrtina jih tudi zelo poredko, manj kot enkrat na teden, umije njihove posodice za hrano in vodo. Tem osnovnim higienskim pravilom sledi le tretjina Britancev, drugi pa se s posledicami, ki jih lahko prinese umazanija, povezana z mačkami in psi, ne ubadajo pretirano. Pri tem je zanimivo, da s psi in mačkami spi več žensk kot moških, te pa jih obenem tudi manj pogosto umivajo.

Psi in mačke prenašajo bolezni Poleg tega, da imajo živali lahko bolhe, ki se prenesejo tudi na človeka, lahko prenašajo salmonelo ali pa nas okužijo s paraziti, glivicami in zajedavci. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da lahko spanje z živalskimi prijatelji človeku prinese različne bolezni, enako nespametno pa je neumivanje, in to tako samih živali kot njihove postelje in sklede. Mnogi lastniki se bodo spomnili oprati posteljo oziroma pregrinjalo, na katerem spi maček ali pes, šele, ko bo vidno umazano ali bo smrdelo, a se to morda ne zgodi dolgo časa, saj se njihovi lastniki navadijo na živalski vonj in ga sploh ne zaznajo, čeprav jih je, če se vrnemo k raziskavi, kar 12 odstotkov priznalo, da so ljudje, ko so prišli na obisk, rekli, da njihov dom smrdi po psu. Pregrinjalo bi bilo treba oprati tako pogosto kot človeško posteljnino, skledico pa vsak dan, da se na njej ne začnejo nabirati bakterije.