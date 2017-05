Na izredni seji naj bi po neuradnih informacijah odločali tudi o poroštvu države za morebitne stroške tožb hrvaških bank zaradi prenesenih vlog varčevalcev nekdanje LB. S to potezo naj bi odpravili eno ključnih tveganj zainteresiranih vlagateljev za sodelovanje pri javni ponudbi delnic NLB. Potencialni stroški zaradi tožb hrvaških bank naj bi bili po neuradnih informacijah okoli 400 milijonov evrov.

Z odobritvijo državnega poroštva, ki se mu je Slovenija do zdaj upirala, naj bi dosegli višjo ceno zainteresiranih vlagateljev za sodelovanje v IPO NLB. O tem, kakšen je cenovni razpon, ki je na mizi po preverbah pri investitorjih, so informacije različne.

Časnik Finance je v petek poročal, da naj bi dosegel med 75 in 85 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice NLB, ki je bila konec prvega trimesečja pri 65,50 evra. Za 50 odstotkov NLB, kolikor mora Slovenija do konca leta najmanj prodati, da izpolni nedavno spremenjena zaveze do Evropske komisije, bi tako država po teh podatkih iztržila med približno 490 milijoni evrov in 560 milijoni evrov. Po navedbah Radia Slovenija naj bi država ciljala na ceno okoli 90 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice.