Zaveza boju proti protekcionizmu v svetovni trgovini je bila v italijanski Taormini obliž na sicer neuspešne poskuse poenotenja sedmerice najrazvitejših držav glede skupne izjave letošnjega srečanja. Voditeljem Italije, Nemčije, Velike Britanije, Kanade in Japonske namreč ni uspelo nagovoriti ameriškega predsednika Donalda Trumpa k uresničevanju pariškega sporazuma o omejevanju globalnega segrevanja. Ostal je pri svojih že večkrat izraženih dvomih o resničnosti znanstvenih dognanj o podnebnih spremembah, si je pa vzel še nekaj časa za odločitev o odstopu ZDA od pariškega sporazuma. Bolj dovzeten je bil Trump pri vprašanju proste trgovine in ni vztrajal pri svojih protekcionističnih stališčih, pri občutljivem vprašanju migracij je pretehtala britansko-ameriška naveza s potrditvijo suverene pravice držav, da nadzirajo svoje meje in vzpostavijo politiko v svojem nacionalnem interesu. Boj proti terorizmu, pritisk na Rusijo zaradi Ukrajine in discipliniranje Severne Koreje so bili deležni soglasja sedmerice, saj pri teh vprašanjih z manjšimi znanimi niansami nima težav.

Trump, ki se na omrežju twitter med prvo zunanjepolitično potjo presenetljivo ni oglašal, se je po vrnitvi v Washington vrnil v stare tirnice. Podprl je zmago republikanca Grega Gianforteja na četrtkovih posebnih volitvah v predstavniški dom ameriškega kongresa v Montani ter izrazil navdušenje nad svojo turnejo. »Pot je bila velik uspeh za Ameriko. Trdo delo, a veliki rezultati,« je zapisal. Drugače se je po vrnitvi v Nemčijo odzvala kanclerka Angela Merkel. Na predvolilnem shodu v Münchnu je dejala: »Časi, ko smo se lahko povsem zanesli na druge, so do neke mere mimo, to sem v zadnjih dneh izkusila,« je rekla in dodala, da »moramo Evropejci svojo usodo resnično vzeti v svoje roke«. de