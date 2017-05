»Brez dvoma bo to vrh z največ izzivi, saj imajo nekateri udeleženci zelo različna stališča o temah, kot so podnebne spremembe in trgovina,« je dejal Tusk, ki je obenem pozval k enotnosti glede ohranitve temeljnih pravil mednarodnega reda. »Če naša skupina ne bo odločna in dovolj enotna, lahko razmere v svetu dejansko uidejo izpod nadzora,« je še dejal predsednik Evropskega sveta.

Ameriški predsednik Donald Trump se je pred začetkom vrha sestal z japonskim premierjem Shinzom Abejem. Kot je dejal pred pogovori za zaprtimi vrati, se bo »težava vedno bolj vojaško razpoložene Severne Koreje rešila«. »Gre za veliko težavo, svetovno težavo, a bo rešena,« je še dejal.