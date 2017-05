V primerjavi z amatersko reprezentanco Gruzije naj bi Latvijci predstavljali nekoliko večji izziv, navsezadnje ekipo sestavljajo posamezniki, ki nastopajo v nekaterih solidnih tujih klubih. Prav tako je Slovencem zagotovo ostal v spominu tudi kvalifikacijski turnir za uvrstitev na zadnje evropsko prvenstvo, kjer so jim Latvijci pred tremi leti na prvi tekmi odvzeli dva niza. Omenjeno je bilo dovolj, da izbranci domačega selektorja Slobodana Kovača dvoboja niso začeli ležerno. Na igrišče so stopili z udarno postavo in tekmecu že od samega začetka dali vedeti, kako se bo srečanje razpletlo. Že na uvodu prvega niza so si tako priigrali visokih sedem točk prednosti (8:1), ob uspešnem napadu in dobri blok igri pa ni bilo presenečenje, da je Slovenija niz po atraktivni akciji Mitje Gasparinija sklenila z debelimi enajstimi točkami naskoka.

Na las podoben scenarij se je odvil tudi v drugem nizu, saj je Slovenija tudi tega dobila z identičnim rezultatom kot prvega (25:14). Je bil pa zato za nevtralno občinstvo za odtenek zanimivejši tretji set, v katerem so Latvijci sploh prvič na tekmi povedli, v nadaljevanju pa lep čas držali korak z evropskimi podprvaki. Vendar to slovenskih reprezentantov ni posebej vznemirilo. Tisti, ki so tekmo spremljali ob igrišču, so namreč že sproščeno pogledovali v liste s statističnimi podatki in premlevali svoj prispevek k drugi kvalifikacijski zmagi. Slovenija je namreč v zadnji tretjini tretjega niza pričakovano prevzela pobudo in tekmo rutinirano pripeljala do konca.

»Za zdaj vse poteka po naših željah. Držimo se dogovora, da ko pade zadnja žoga, že pričnemo razmišljati o naslednji tekmi in nasprotniku,« je po tekmi dejal Tine Urnaut, ki ga ob napornem tekmovalnem ritmu veseli zlasti dejstvo, da so včeraj Latvijo z igrišča odpihnili po le uri in 13 minutah igre. S tem je z reprezentančnimi kolegi prihranil kar nekaj energije za današnji obračun proti konkurenčnejši Portugalski. »Tekme se že veselimo, saj so bili dvoboji s Portugalci vedno zelo kakovostni. Vemo, da imajo kakovostne igralce, ki igrajo po vsej Evropi,« je še povedal Urnaut.

Latvija – Slovenija 0:3 (-14, -14, -19) Dvorana Stožice, gledalcev 300, sodnika: Zaharova (Rusija), Isajlović (Avstrija). Latvija: Ivanovs, Vanags 1, Svans 5, Pekmans 9, Cimoška 5, Sauss 4, Kudrjašovs, Skruderis, Buivids 2, Sorokins 5, Visockis 1, Nazarovs. Slovenija: Štern, Pajenk 9, Kozamernik 2, Šket 2, Gasparini 15, Kök, Vinčić 4, Štalekar, Koncilja 2, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 17, Čebulj 7. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, skupina C, 2. krog: Belgija – Gruzija 3:0 (18, 11, 10), Portugalska – Izrael 3:1 (19, 21 -24, 12).