Danes se začenja dopisni kongres stranke Iniciativa za demokratični socializem (IDS), na katerem bodo odločali o združitvi s stranko Trajnostni razvoj Slovenije (TRS). Do kdaj bo kongres trajal, ni znano, saj je to odvisno od hitrosti odziva članov in članic. Desetega junija pa bo kongres stranke TRS in če bo šlo vse po načrtih zagovornikov združitve, se bosta stranki 24. junija združili na kongresu nove stranke. Ta naj bi se krajše imenovala Levica, o daljšem imenu pa odločitev še ni sprejeta. Ali bo Levica – evropski demokratični socialisti ali pa Levica – demokratični ekosocialisti.

Odmaknjenost od baze?

Čeprav je končna odločitev skoraj gotova in zelo blizu, člani tudi tokrat izražajo glasno nasprotovanje združitvi. Zadnji primer se je zgodil 18. maja z odstopom šestih članov sveta TRS. »Ne morem sprejeti,« je v ponedeljek pojasnjeval Siniša Čeligoj, »da se gre v stranko kot buldožer skozi ruševine in da bo imel koordinator stranke veliko moč.« Pozneje je nekoliko omilil očitke in razložil, da so predlagani dokumenti nove stranke takšni, da bo stranka odmaknjena od baze. V svetu stranke naj bi imeli samokandidirani in na kongresu izvoljeni delegati premoč nad predstavniki, ki jih bodo imenovali lokalni odbori. Kongres naj bi tudi izvolil koordinatorja (v drugih strankah se tej funkciji reče predsednik) ter namestnika koordinatorja, ki naj bi tudi vodila izvršilni odbor oziroma svet stranke. Koordinator Levice naj bi postal Luka Mesec, sedanji koordinator IDS ter vodja poslanske skupine, namestnica pa predsednica TRS in poslanka Violeta Tomić.

»Prvič slišim,« na očitke o koncentraciji moči v vodstvenih funkcijah odgovarja predstavnik IDS Sašo Slaček Brlek, ki sodeluje pri pripravi na združitev. »Naša prizadevanja so šla v nasprotno smer, torej da koordinator ne bo imel moči individualnega odločanja, ampak bo moč razpršena. Izvršni odbor bo odločal kolektivno, poleg tega pa bo še podrejen svetu, v katerem je prek delegatov zastopano članstvo,« je dejal Brlek in pojasnil, da je program stranke za zdaj napisan v obliki tez, zato ga še ne bodo predstavili javnosti. »Dokumenti so pripravljeni in usklajeni v več kot devetdesetih odstotkih,« je dejala Violeta Tomić.