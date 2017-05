Tekst je veličasten in gre približno takole: »V tišini gora je zlata pomlad, ki zori v globini morja in se znova zbudi, z zelenih poljan odzvanja slovenski pozdrav še ostati naprej, prebudi se, Slovenija, čas je že, zdaj naša volja, moč in pogum te dvignejo vse do neba, tvoj otrok nosi luč upanja…«

To, da se na približno polovici komada solzava popevka spremeni v rap štiklc, kjer zaslišimo še glas Janeza Janše v refrenu »prebudi se, prebudi se, Slovenija«, pa je čisti presežek. Mnogi politiki in političarke so že skušali rapati, vendar so bili tisto smešni poizkusi. Janezu je rapanje pisano na kožo. On je čisti reprezentant te izrazne forme. Njegovi tviti so že ves čas neke vrste rap vinjete, njegova drža pa podobna ameriškim vzornikom. Tudi oni na kratko nabijajo vse okoli sebe, so jezni na vse okol