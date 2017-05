Googlova statistika beleži nenaden poskok zanimanja za slovensko potico oziroma »potizzo«, kot so besedo v iskalnik vpisovali Američani. O njeni zgodovini in receptih so se razpisali pri številnih svetovnih medijih, med njimi Washington Post z objavo recepta ter Guardian, ki je izpostavil tudi, da je potico v pisnih virih prvič omenil Primoža Trubar v 16. stoletju. Svojim bralcem so podali tudi napotke za izgovorjavo slovenske besede (»po-teet-sah«).

Huffington Post je svoje bralce napotil k receptu za potico na spletni strani New York Timesa, v fotogaleriji pa objavil obsežno zbirko fotografij potic z Instagrama slovenskih navdušencev nad kulinariko in fotografijo. Poleg orehovega sta Huffington Post in revija People omenila še makov, pehtranov, lešnikov, čokoladni in medeni nadev za potico. Fotografijo makove potice pa je ob receptu za orehovo objavil še The West Australian, ki je še izbrskal ime "orehnjača".

Revija Vanity fair piše, da je slovenska potica videti veliko okusnejša kot pečeni zrezki in krompirjev čips, ki jih rad uživa predsednik Trump.

Potica bo zaščitena kot zajamčena tradicionalna posebnost, kar pomeni, da bo imela zaščiteno recepturo, postopek proizvodnje ali sestavine. Pri usklajevanju receptur je glavno vlogo prevzela kmetijsko gozdarska zbornica in se kot poroča STA odločila, da bo potica zaščitena s petimi nadevi, in sicer orehovim, orehovimi rozinami, rozinovim, pehtranovim in pehtranovim s skuto.