Da birokracija duši kmetijstvo, je prepričan tudi Andrej Podpečan iz Galicije pri Žalcu, na čigar kmetiji je mogoče najti vse – od krav molznic, kokoši, zajcev, sirov, jogurtov, vložene zelenjave do velnesa z ležiščem iz sena, da njihovi gostje ne bi pozabili, da so na kmetiji, in Danila Türka, ki je bil še v času, ko je bil predsednik države, eden prvih gostov v njihovih turističnih apartmajih.

Živimo v obdobju kruhove pijanosti

»Birokracija se je začela s subvencijami, ki so ena največjih napak Evropske unije in Slovenije zraven. Kmetje smo po svoje na slabšem kot prostitutke. Dajo ti subvencije, zaradi katerih te lahko vsak pride kadarkoli nadzorovat. Menda se pri prostitutki ve, za koliko denarja greš lahko do kod, kmetu pa lahko zaradi subvencijskega denarja zlezejo v prav vsako luknjo. In ta problem je strahovit. Nobene zasebnosti ni več. Najhuje pa je, ker me hodijo kontrolirat tisti, ki niso v življenju zorali ene brazde, okopali ene koruze, pomolzli ene krave in nakrmili ene kokoši… Včasih sem užaljen, ko me pride kontrolirat nekdo, pri katerem vidim, da nima pojma,« nam brez dlake na jeziku pripoveduje 62-letni Andrej Podpečan, ki je dan pred našim prihodom s traktorjem v treh urah pokosil osem hektarjev travnikov. »Včasih je deset ljudi tri ure kosilo en hektar, danes je drugače. Zato je danes hrana poceni in zato je je dovolj. Živimo v obdobju kruhove pijanosti, ki pa je veliko slabša od vinske, saj po njej ne prideš k sebi,« opozarja naš sogovornik.

Žampovi v Levanjcih v občini Destrnik redijo 170 glav govedi in obdelujejo okoli 110 hektarjev kmetijskih površin, ki se raztezajo od Trnovske vasi do Ptuja, skoraj do Rusije. No, ne dobesedno, pač pa do velikih kmetijski kompleksov Perutnine Ptuj, ki je, kot je znano, v ruski lasti. Ta delniška družba uveljavlja kmetijske subvencije za okoli štiri tisoč hektarjev kmetijskih površin. Ivan Brodnjak, vodja izpostave kmetijske svetovalne službe v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj, v čigar družbi smo obiskali Žampove, tako kot drugi njegovi kolegi ni navdušen nad tem, da delniške družbe gospodarijo s tako velikimi površinami najboljših kmetijskih zemljišč, ki so povečini v državni lasti. »Ruski lastnik Perutnine Ptuj teh njiv ne bo nikoli videl. Zemlja bi bila veliko bolje izkoriščena, če bi jo dobilo dvesto mladih kmetov,« pripomni Ivan Brodnjak, ki Antonu Žampi, po domače Tončeku, vsako leto pomaga izpolniti subvencijsko vlogo. Kmetov, ki to opravijo sami, je manj kot odstotek. Letos, na primer, je subvencijske vloge oddalo 57.341 kmetijskih gospodarstev, a jih je zgolj 476 to storilo brez pomoči kmetijskih svetovalcev.