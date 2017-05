Po petih letih so se tokrat v Šentjerneju na 5. vinarsko-vinogradniškem kongresu spet zbrali strokovnjaki in pridelovalci z vseh koncev Slovenije. Govorili so o označevanju, nadzoru ter novih slogih vin, o promociji, trženju in organiziranosti, v sklopu o pridelovalnih območjih in trsnem izboru pa so se pogovarjali tudi o pozebi in prilagajanju na podnebne spremembe.

Po besedah Cvetka Zupančiča, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, bodo škodo zaradi letošnje pozebe natančneje lahko ovrednotili šele jeseni. Po dosedanjih ocenah so vinogradi poškodovani od 70- do 100-odstotno. Kot pravi, so izpad lanskega prihodka zaradi pozebe vinarji še lahko kompenzirali z vinom iz preteklih let in dokupom grozdja. »Zdaj pa kopni tudi to, zato so vse vrste pomoči, ki jih pripravljajo v vladi oziroma ministrstvu, zelo pomembne.«

Vlada je v četrtek sprejela sklep o popisu škode in izvajanju ukrepov znotraj interventnega zakona, ki je v pripravi. »A pri tem moramo biti odkriti,« pravi kmetijski minister Dejan Židan. »Drugače od drugih dejavnosti, recimo sadjarstva, pri katerih je možnost zaščite ne le s protitočnimi mrežami, ampak tudi s sistemi za oroševanje, teh možnosti v vinogradništvu ni.« Ob tem je povedal, da je vedno več vinogradov zavarovanih. V letu 2015 je bilo zavarovanih okrog 1500 hektarjev vinogradniških površin, lani že 3000 hektarjev, kar je največ v zadnjih letih. Po prvih informacijah naj bi bila rast števila zavarovanj letos okrog 25-odstotna.