To nekoordinirano premetavanje trupa in okončin naj bi izrazilo spoštovanje do kulture in tradicije naroda, ki so ga predniki uglednega gosta, visokega politika, samo 50 let nazaj v vlogi kolonizatorjev obravnavali kot zadnji drek na planetu. Češ, sporočilo je jasno: »Tukaj sem, pozabimo preteklost, obrnimo se k prihodnosti, za to sem si pripravljen zlomiti hrbtenico, vihteti kopje, renčati kot hijena in obračati oči kot plemenski vrač v transu. Še posebej, če nam boste prodali vaše banke, boksit in nafto po polovični ceni.« Ne vem, koliko in kako dolgo se po tem performansu otroci domorodcev valjajo po tleh od smeha, ko na youtubu gledajo ponovitev plemenskega plesa belopoltega predsednika, premierja ali člana kraljevske družine. Vem pa, da mene to folklorno klečeplazenje in vritleze