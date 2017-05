Športniki imajo v teh stresnih razmerah nekaj prednosti, saj so navajeni, da se pravila ne le upogibajo – temu se sicer v vrhunskem športu reče svobodna sodniška presoja – pač pa tudi konkretno spreminjajo. Vzemimo samo fuzbal, to splošno znano igro, o kateri vemo vsi vse. Če je še Danilo Popivoda lahko z nogo podajal svojemu vratarju, Danny Drinkwater tega ne sme. Danes je lahko igralec v pasivnem ofsajdu, še ne tako dolgo nazaj je sodnik piskal nedovoljen položaj, četudi si je neki igralec moštva, ki je napadalo, ob robu igrišča zavezoval kopačko preblizu vratarju. Ampak igra je šla v korak s časom, namnožili so sodnike ob in na igrišču, vgradili čipe v žoge… Kot bi rekel znan nostalgik: ubili so romantiko v športu.

