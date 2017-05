Ambicije, samoiniciativnost, zvedav um in strast so le nekatere lastnosti letošnjih zmagovitih kandidatov za CEO za en mesec, ki so dokazali, da premorejo odnos in vrednote Adecco skupine. A tudi raznolikost je odlika 25 mladeničev in 23 mladenk, ki so dobili priložnost, da pokažejo svoje spretnosti in ambicije ter začnejo odlično kariero. Izbor je potekal v vseh državah, kjer posluje Adecco skupina, tako kandidati prihajajo tudi iz Brazilije, Kitajske, Nordijskih držav in Turčije, v Sloveniji pa se je najbolje izkazal mladi kandidat Gašper Jordan.

Gašper Jordan je izmed vseh kandidatov prepričal s svojo sposobnostjo za povezovanje in vodenje ter si tako pridobil izjemno priložnost za pridobivanje neprecenljivega znanja, ki mu bo nedvomno koristilo v prihodnje, pridobil pa bo tudi edinstvene delovne izkušnje.

Manj zanimivi za delodajalce Pomanjkanje delovnih izkušenj je namreč ena večjih ovir pri vstopu na trg dela. Adecco skupina je zato razvila program CEO za en mesec, ki talentiranim mladim omogoča edinstveno izkušnjo vodenja podjetja. Izbrani kandidati spremljajo direktorje Adecca v svojih državah, za en mesec se pridružijo ekipi in spremljajo vsakodnevno delo vodstvenega kadra, srečanja s strankami, državnimi ter mednarodnimi institucijami. Spoznavajo področje kadrovskih rešitev in se ukvarjajo s tematikami, ki se razprostirajo vse od upravljanja človeškega kapitala do razvoja talentov in vodstvenih sposobnosti. Učijo se podjetniških strategij in definicij usklajenega delovanja za reševanje izzivov današnjega trga dela.

Mesec dni v šefovskih čevljih Gašper Jordan bo že v naslednjih dneh sodeloval na posebnih delavnicah in izobraževanjih, v juniju pa se bo pridružil direktorju Adecca Slovenija Mira Smrekarja, ter en mesec opazoval, sodeloval in bogatil svoje znanje in spretnosti, s svojimi predlogi in idejami pa bo imel tudi priložnost, da se uvrsti med superfinaliste, ki se bodo potegovali za življenjsko priložnost, delati ob boku direktorja globalne Adecco skupine Alaina Dehaze-a na sedežu skupine v Švici. Miro Smrekar, direktor Adecco Slovenija: »Težko se je bilo odločiti za enega med enajstimi mladimi, ki so se nam predstavili na ocenjevalnem centru, saj smo izbirali med enajstimi več kot primernimi kandidati za to prakso. Vsak od finalistov ima svoje odlične lastnosti, s katerimi bi lahko obogatil Adecco ekipo. Gašper nas je prepričal s svojo naravno sposobnostjo vodenja in povezovanja sodelavcev. Veselim se meseca, ki ga bova preživela skupaj, in verjamem, da bom z njegovo pomočjo znova dobil nov pogled na svoje delo v podjetju, ki na slovenskem trgu uspešno deluje že več kot 17 let.«