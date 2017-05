Med podjetji bodo na kariernem sejmu, ki bo 1. junija, potencialne kandidate za zaposlitev iskali odelo, Dorssen, Lasertehnik Marfin, Safilo, Bofrost, Generali, Vzajemna in Strojna. V odelu vidijo več prednosti sodelovanja na tovrstnih sejmi, so pojasnili. Med drugim imajo dostop do velikega števila potencialnih kandidatov na enem mestu.

»V nekaj urah se lahko srečamo z več deset kandidati, ki jih zanima delo v naši stroki ali celo v našem podjetju. Za veliko potencialov je lahko karierni sejem vstopna točka v podjetja. Izboljšujemo prepoznavnost blagovne znamke in na njej gradimo kot odličen zaposlovalec, kar je zagotovo pomembno tudi za talente. Na sejmu se spoznavamo in povezujemo tudi z drugimi podjetji in organizacijami, ki zaposlujejo enake ali podobne potenciale.«

Sicer pa v odelu v največji meri potrebujejo strokovnjake s tehničnega področja – tako v vodstvenih in strokovnih vrstah kot v proizvodnji, in sicer na področju brizganja plastike. Potrebujejo od nastavljavce strojev, vzdrževalcev strojev in naprav, orodjarjev do tehnologov. Drugo ključno področje pa je elektronika – proizvodnja elektronskih komponent, kjer iščejo sodelavce od proizvodnega procesa do raziskav in razvoja elektronskih komponent. Potrebe imajo tudi na področju projektnega menedžmenta, kjer potrebujejo sodelavce z znanji projektnega vodenja. Na področju kakovosti potrebujejo tehnologe kakovosti za področje dela s kupci in razvoj dobaviteljev.

Potrebujejo pa tudi tehnologe za razvoj tehnologije procesa in razvoj produkta ter strateška nabava, kjer iščejo sodelavce za nabavo elektronskih komponent in plastičnih materialov. Za odelo je pridobivanje ustreznih kadrov izjemen izziv, saj imajo le redki v Sloveniji izkušnje v avtomobilski industriji, predvsem pa na področju brizganja plastike, kjer so tehnološki procesi izjemno zahtevni. Zato pri iskanju kandidatov s takšnimi redkimi znanji in veščinami sodelujejo s specializiranimi kadrovskimi agencijami.