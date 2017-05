Ameriški rušilec USS Dewey, oborožen z vodenimi raketami, je v preteklih dneh v Južnokitajskem morju zaplul v območje manj kot dvanajst navtičnih milj od grebena Mischief, ki si ga lasti Kitajska in trdi, da grebenu pripada teritorialno morje. ZDA se s tem ne strinjajo, prav jim daje tudi lanska odločitev arbitraže, ki je Peking ne priznava.

ZDA trdijo, da omenjeni greben po mednarodnem pravu ne šteje za kopno, ker je bil med plimo potopljen pod gladino, dokler ga Kitajska ni začela nasipavati in tam graditi objektov.

Ameriški predstavniki navajajo, da je bila to prva takšna operacija svobodne plovbe njihove mornarice v območju, o katerem se je julija lani izreklo arbitražno sodišče. To je v odločbi, ki je šla v prid Filipinom, zapisalo, da grebenu Mischief ne pripada nobeno morsko območje. Arbitraža je sicer presojala o več takšnih grebenih in plitvinah ter o pravicah ribičev in morskih območjih oziroma pasovih, ne pa o meji. Vendar je Kitajska arbitražo ves čas zavračala.

Ameriško vplutje v takšna območja je sicer dolgoletna praksa njihove mornarice. Kot pravijo v ZDA, s takšnimi operacijami skrbijo za pravico do proste plovbe in je ne izvajajo samo v Južnokitajskem morju, ampak povsod, kjer države po njihovi oceni v nasprotju z mednarodnim pravom poskušajo omejiti pravico do svobodne plovbe zaradi lastnih zahtev. Zgodi se tudi, da ameriška ladja zapluje po spornem območju, ki si ga lasti kakšna njihova zaveznica.