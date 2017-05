Po odprtju novega Nordijskega centra Planica ob lepih koncih tedna našteje tudi več tisoč obiskovalcev. Mnogi planiške posebnosti spoznavajo na vodenih ogledih centra. A tudi za druge bi bilo škoda, da svojega obiska ne bi doživeli v polnosti. Zanje so pripravili tako imenovano Planiško pot, s pomočjo katere bodo obiskovalci spoznavali zanimivosti in se spravili v gibanje, pravi vodja Nordijskega centra Jure Žerjav. Sprehod med vsemi 16 točkami z informativnimi tablami namreč traja vsaj uro in pol.

Življenje snemalcev »visi na plezalni vrvi«

Planiška pot, za katero so pripravili tudi zgibanko z zemljevidom, se začne ob osrednjem objektu v Planici. »Obiskovalca vodi mimo tekaške proge do vznožja skakalnic, kjer se lahko s sedežnico poda do najvišje točke centra in do vrha letalnice,« opisuje Žerjav. Najvišja točka centra sega kar 1142 metrov nad morjem in skupaj z vrhom letalnice postaja ena najbolj priljubljenih točk poti. Tisti, ki želijo več gibanja, se lahko do vrha letalnice povzpnejo tudi po 1191 stopnicah. Oboji se pri informativni tabli lahko prepričajo o tem, da je Planica zibelka smučarskih poletov. Ti so se v dolini pod Poncami rodili leta 1936 na Bloudkovi velikanki, ko je Josef Sepp Bradl prvič preskočil 100 metrov. »Letalnico bratov Gorišek je Planica dobila šele dobrih 30 let pozneje. Poleg planiške je na svetu še pet letalnic,« izvedo obiskovalci.

»Tudi v kraju, kjer živim, imamo skakalnice, a mnogo manjše kot v Planici,« se je planiškim razsežnostim čudila Ilona iz Nemčije. »Ker planiške polete spremljam po televiziji, sem se med raziskovanjem Slovenije odločila, da obiščem ta kraj.« A naša sogovornica se z izzivi, ki so jih pripravili planiški delavci, tokrat ni spopadla. Če bi se, zagotovo ne bi spustila odra za televizijske snemalce. »Malokdo se zaveda, kako naporno je snemati smučarske skoke,« opozarja Žerjav. »V štirih dneh mora snemalec posneti okoli 500 poletov in pri vsakem mora ob odskoku ujeti skakalca v objektiv,« opozori. Ker gre za sunkovite gibe, snemalec kamero obrača kar s hitrostjo okoli 100 kilometrov na uro, in to na precejšnji višini, pri delu uporablja plezalno opremo in vrv, s katero je pripet na oder in ga ščiti pred nevarnim padcem.