»Ni bil edini, ki je tam padel. Veliko ljudi je padlo, tudi jaz,« je o betonski klančini, ki vodi v morje v Piranu, povedal Milan Morgan, trener Športnega društva Piran. Kot pričo so ga zaslišali v zvezi s tožbo, ki jo je fotoreporter in nekdanji profesionalni rokometaš Dejan Mijović skupaj s partnerico in starši naslovil na državo, piransko občino in javno podjetje Okolje Piran.

Julija 2010 se je med hojo po tej klančini hudo ponesrečil, padel je in z glavo udaril v beton. Zaradi poškodbe vratne hrbtenice je bil nekaj mesecev povsem hrom, zdaj mu je bolje, a hude posledice bo čutil vse življenje. Prepričan je, da bi morale tožene stranke za to prevzeti odgovornost. Klančina je namreč na parceli v lasti države, po drugi strani pa po mnenju tožnikov skupaj z bližnjim pomolom sestavlja enoten objekt in parcelno je lastnica pomola piranska občina. Okolje Piran pa naj bi bil upravljalec zaradi alg spolzke klančine. Tožniki skupno zahtevajo 345.000 evrov odškodnine, Mijović tudi 900 evrov mesečne rente na račun izgube zaslužka in trajnega povečanja potreb. Zdravljenje, terapije in vse drugo, kar je prinesla poškodba, namreč prinašajo visoke stroške.

Že od prej načeta hrbtenica

Mijović je usodnega večera v Piranu za časnik Žurnal fotografiral dva koncerta. Potem so se s prijatelji dobili na večerji, nakar so se po obmorski pešpoti odpravili proti Luciji. Ker je bil zelo vroč večer, se je želel osvežiti v morju. In takrat je prišlo do zdrsa. Tožba je bila vložena leta 2014, zdaj so na sodišču opravili tretji narok. Pooblaščenka tožnikov Mateja Resnik Strozak je pred sodnico Metko Turk tudi tokrat vztrajala, da gre za nevarno in zelo spolzko klančino, na kateri je bilo po navedbah prič veliko padcev, zato ne bi smela biti nezaščitena. Sploh ker stoji ob poti, po kateri ljudje redno hodijo iz Pirana proti Portorožu in ker je to edini logični dostop do morja. Mijović je povedal, da je ob večerji pil zmerno – pet jih je spilo dva litra vina. Resnik-Strozakova je dejala, da ni bil motorično ali kako drugačne prizadet, razmišljal je trezno in tako tudi ravnal. Ponovila je, da pristojni za klančino niso poskrbeli, zato je prišlo do padca.

Pooblaščenka piranske občine in Okolja Piran je odvrnila, da se to ni zgodilo na nepremičnini, za katero bi bili odgovorni njeni stranki, pač pa na parceli v lasti države. Po njenem je za nesrečo odgovoren Mijović sam. Kot je dejala, je medicinski izvedenec ugotovil, da je imel že prej degenerirano hrbtenico, sicer do takšne poškodbe ne bi prišlo. Pa še, da bi, če ne bi prej pil, lahko realno ocenil stanje klančine.