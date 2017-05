Zagovorniki Draga Leskovška, znanega gorenjskega lastnika nočnih lokalov, ki ga tožilstvo skupaj s soobtoženimi bremeni trgovine z ljudmi za potrebe prostitucije, so že na prvem predobravnavnem naroku zahtevali izločitev dokazov, ki so bili pridobljeni na podlagi zaslišanja zdaj zaščitene priče (nekdanje »delavke« v enem izmed Leskovškovih lokalov) v Zagrebu. Kriminalista namreč o zaslišanju nista obvestila organov sosednje države in naj bi s tem kršila več naših in njihovih predpisov, predvsem pa suverenost sosednje države. Višje sodišče je sicer dalo prav zagovornikom – kriminalista sta res kršila suverenost Hrvaške, a je to očitno »manjše zlo« v primerjavi s tem, da bi padla obtožnica, in sodišče je dokaze dopustilo. Včeraj se je tako ponovil predobravnavni narok,