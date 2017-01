Priprti vodja nočnih lokalov v Dragočajni in Mlaki Drago Leskovšek in njegova žena ukrajinskih korenin Alina Leskovsek sta se na predobravnavnem naroku toplo pozdravila, nato pa kratko in jedrnato opravila z zaslišanjem. »Ne,« sta odgovorila sodnici Dejani Fekonja, ko ju je povprašala, ali priznavata krivdo. Tožilstvo jima očita trgovino z ljudmi, saj naj bi novačila dekleta za prostitucijo in služila s prodajanjem njihovih spolnih uslug.

»Niti iz enega stavka ne izhaja zakonitost tega dokaza. Ni jasno, na kateri pravni podlagi sta dva slovenska kriminalista šla v tujo državo, opravila obsežen razgovor in podrobno zapisala ustno kazensko ovadbo, ki jo je številka 1 tudi podpisala,« je imel pripombe odvetnik Šubic, ki je delo konkretnih kriminalistov označil za »strokovno zavržno« in ocenil, da je ta »gnil in pregnil sadež okužil celotno drevo in vse sadeže na njem«. Zato sta odvetnika že vložila seznam dokazov, ki bi morali po njunem mnenju iz spisa.

Številka 1 je decembra 2014 poklicala tiskovno predstavnico ljubljanske policijske uprave in ji povedala, kaj se dogaja v Leskovškovih lokalih. Tiskovna predstavnica je zapisala uradni zaznamek o zaznavi kaznivega dejanja in primer predala kriminalistom. Ti so s pričo navezali stik, da bi se z njo še podrobneje pogovorili, vendar jim je številka 1 dejala, da ne želi priti v Slovenijo. Zato sta kriminalista sedla v avto in se odpeljala k priči v Zagreb.

Tožilka: Dovolj je bilo že naznanilo

Tožilka Darja Šlibar s specializiranega državnega tožilstva je predlogu obrambe nasprotovala in poudarila, da ustna ovadba zaščitene priče ni niti prvi niti edini dokaz za začetek postopka zoper zakonca. Po njenih besedah je sodišče prikrite preiskovalne ukrepe odobrilo na podlagi 16 prilog, med katerimi so bili poleg ustne ovadbe tudi zapisi na spletnih straneh Leskovškovih lokalov Veronika in Red & Black, zapisi na spletni strani SloEscort in različni spletni komentarji. Tožilka je poudarila, da je priča prostovoljno poklicala slovensko policijo, tiskovna predstavnica pa je tudi ustrezno zabeležila naznanilo kaznivega dejanja. »Že to bi zadostovalo za prikrite preiskovalne ukrepe,« je poudarila tožilka in dodala, da sta šla kriminalista v Zagreb, ker je bil to pričin pogoj za nadaljnje sodelovanje.

Priča številka 1 ostaja zaščitena in je njena identiteta zato skrita, vendar odvetnika in obtožena pravijo, da tako ali tako vedo, za koga gre: za hrvaško državljanko, ki se je rodila kot moški, vendar pozneje spremenila spol in nekaj časa delala pri Leskovšku.