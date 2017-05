V sklopu obsežne preiskave pod delovnim imenom »avtopralnica«, zaradi katere se je v zadnjem letu na zatožni klopi znašlo že kar nekaj brazilske poslovne in politične elite, je sodišče dobilo zvočni posnetek, ki naj bi brazilskega predsednika domnevno bremenil »pripravljenosti za plačilo podkupnine« v zameno za molk. Na podlagi tega je brazilsko vrhovno sodišče pred dnevi odobrilo preiskavo zoper trenutnega predsednika države Michela Temerja zaradi suma pasivne korupcije in oviranja preiskave. Temer je očitke v televizijskem nagovoru ljudem kategorično zanikal in rekel, da je zvočni posnetek ponarejen ter da bo zato vrhovno sodišče prosil za prekinitev preiskave. Poleg tega je javno povedal, da se ne bo odzval na pozive k odstopu nekaterih opozicijskih strank ter da namerava ostati predsednik.

Politična kriza se lahko zdaj razplete na štiri načine. Prvič: sodišče ugodi predsedniku države in prekine preiskavo zoper njega in vse teče naprej, kot da se ni nič zgodilo. Drugič: kongres sproži postopek glasovanja o nezaupnici, v katerem morata oba domova kongresa z dvotretjinsko večino predsednika države spoznati za krivega zlorabe položaja. V primeru izglasovanja nezaupnice ga do izrednih volitev na predsedniškem položaju nadomesti podpredsednica. Tretjič: vrhovno sodišče nadaljuje preiskavo in v primeru, da tožilstvo ugotovi, da ima dovolj obremenilnih dokazov, zoper predsednika države vloži tožbo. Spodnji dom kongresa mora nato z dvotretjinsko večino potrditi vlogo tožbe, ki gre nato na vrhovno sodišče. To se mora odločiti, ali bo sprejelo v obravnavo tožbo zoper predsednika države. V primeru sojenja se predsednika suspendira za čas sojenja oziroma za 180 dni. Če je spoznan za krivega, se ga odstavi s položaja, lahko pa mu naložijo tudi zaporno kazen. Četrtič: Temer odstopi s položaja, kongres izvoli začasnega predsednika in brazilsko ljudstvo na volitvah oktobra 2018 izvoli novega predsednika. Kakorkoli se bo razpletlo, je nova politična kriza zagotovo uničila nekaj optimizma, ki se je v zadnjih mesecih, po največji krizi v novejši zgodovini, začel vračati med prebivalce, podjetja in ne nazadnje vlagatelje v to največjo latinskoameriško državo.