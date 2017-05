Kako torej identificirati svojega »notranjega zbiralca«? Od hranjenja nepotrebnih stvari do kopičenja kupov navlake namreč ni tako zelo dolga pot, kot si morda mislite. Čim prej se znebite naslednjih stvari, ki vam povzročajo nered.

Časopisi in revije Nekateri leta in leta vestno zbirajo časopise in revije, češ da bodo tisti članek o Belizeju že nekoč prebrali ali pa bodo potrebovali recept za pripravo pite. Glavno pravilo naj bo, da revijo ali časopis vržemo v zabojnik za papir, ko prispeta nova. In večino informacij, za katere mislite, da jih boste v prihodnje še potrebovali, najdete tudi na internetu. Če pa časopisov in revij niti ne prelistate, je najbrž čas, da odpoveste naročnino.

Otrokovi šolski zvezki in umetnine Risbice (bolje rečeno čačkarije) naših malčkov so resda ljubke, a ko vam polnijo škatle, se morate vprašati, ali te spominke res potrebujete. Običajno jih selimo iz stanovanja v stanovanje in jih niti ne pogledamo. Izberite med njimi tiste, ki so vam najbolj pri srcu, in za vsakega otroka napolnite eno (!) škatlo. Nič ne bo narobe, če ne boste obdržali matematičnih zvezkov in vsega drugega, kar nam ni v ljub spomin. V današnjih tehnoloških časih si lahko pomagate tudi tako, da otroške spominke posnamete in jih shranite v računalniku.

Praznični okraski Ko je pregorela že polovica lučk na novoletni svetlobni verigi in ko so okraski, čeprav smo jih podedovali od babice, že oškrbljeni, bleščic pa na njih sploh ni več, je čas, da se od stare dekoracije poslovimo. Nekateri so tako navezani nanjo, da okraske hranijo cela desetletja, a kaj bomo z njimi, če niso več za nobeno rabo? Ustvarite nove praznične spomine z novo dekoracijo, obenem pa se znebite skrbi, da bi lahko stare lučke povzročile požar.

Škatle fotografij Od črnobelih do barvnih – povprečno gospodinjstvo hrani tisoče fotografij iz preddigitalnega obdobja. Priznajte, da jih imate v škatlah in ne v albumih, saj je urejanje tolikšnega števila fotografij mukotrpno opravilo. Za razvrščanje si vzemite eno uro na teden, dokler dela ne opravite, pri tem pa izberite tiste, na katerih so vsi videti v redu in nimajo rdečih luči zaradi bliskavice. Od drugih se tako fizično kot čustveno poslovite, če vam srce ne da, pa jih shranite v digitalni obliki.

Stara tehnologija Stavimo, da je v vaših predalih vsaj kak stari mobilni telefon, ki ga že leta ne uporabljate več, da o odsluženih fotoaparatih, tiskalnikih in drugih elektronskih napravicah niti ne govorimo. Če so še uporabni, jih podarite, če niso, pa jih oddajte v zelene kotičke v trgovskih centrih ali ulične zbiralnike za elektronske aparate, da gredo v predelavo. Tudi tako pomagate, da naš planet ostane zelen!

Oblačila, ki jih ne nosite Ste med tistimi, ki imate polne omare oblačil in med njimi tudi takšna, ki jih niste oblekli še dvajset let? Morda bodo tiste kavbojke iz osemdesetih let prejšnjega stoletja še kdaj moderne, a kaj, če jih ne boste mogli navleči nase! Oblačila, ki jih niste nosili dve leti, je najbolje podariti ali prodati (če so še uporabna, seveda), sicer pa jih raje vrzite v ulične zbiralnike Humana.