Osnovni razlog za ustanovitev in delovanje projektne skupine je bilo dvigniti športni, organizacijski in finančni nivo članskega hokeja na Jesenicah, ki je pred približno petimi leti klecnil pod težo dolgov, danes pa je le še senca nekoč uspešnega hokejskega kluba. Železarji so panogo skušali obuditi na različne načine – nazadnje je bil tudi na prošnjo lokalnih oblasti in vodstva HDD Jesenic sklenjen dogovor o ustanovitvi posebne skupine, katere namen je bila finančna stabilizacija kluba, pritegnitev sponzorjev in zagotovitev kontinuitete za razvoj tako članske kot tudi mladinske kategorije.

Podpisani člani projektne skupine Mitja Bervar, Tomaž Razingar, Tilen Zugwitz, Stevo Ščavničar, Danilo Svrzikapa, Segej Murnik, Marko Klofutar, Robert Celestina in Miloš Ažman izpostavljajo, da je v času od ustanovitve skupine letos januarja do zaključka sezone ta s svojim delovanjem zaslužna za vidne rezultate. Gledalci so znova napolnili tribune dvorane Podmežakla, pristopili so sponzorji, ključna pa je bila transparentnost delovanja: »Zato je bil z dogovorom o sodelovanju, ki je opredeljeval delo projektne skupine, tudi dovoljen vpogled v finančno in pravno stanje HDD Jesenic, ki pa nam zunanjim članom nikoli ni bil omogočen. Kljub večkratnim prošnjam predstavnikom, da nam razkrijejo dokumentacijo v zvezi s finančnim poslovanjem društva (skladno z dogovorom), tega niso želeli storiti v celoti.«