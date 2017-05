To ni bilo nesrečno naključje. Samomorilski napadalec, opasan s eksplozivnim peklenskim strojem, jih je zavestno izbral za tarče. Eksplozijo je obenem sprožil po koncertu, in v delu manchestrske arene, na izhodu proti postaji podzemeljske, kjer je bilo največ obiskovalcev. Njegov cilj je bil ubiti čim več mladih in otrok. Težko si je zamisliti kaj bolj nizkotnega, kot je to.

Britanska policija želi čimprej ugotoviti predvsem to, ali gre za nov napad posameznika, kakršnega je London doživel marca, ki je namesto avta in nožev za napad uporabil doma narejen peklenski stroj, v katerega so bili zamešani vijaki, matice in drugi kovinski predmeti, da bi imela eksplozija čim bolj smrtonosen učinek. Druga možnost, namreč ta, da gre za člana ali domače ali tuje teroristične skupine, bi bila veliko nevarnejša in bi vsem, ki bdijo nad varnostjo Britancev, prinesla nove skrbi, saj bi dvignila teroristično grožnjo Britaniji na višjo in nevarnejšo raven, na katero je kazalo že nekaj časa že po naraščajočem številu preprečenih napadov in aretacijah terorističnih osumljencev – v povprečju enega na dan. Poznavalci se nagibajo k mnenju, da je šlo za skrbno načrtovan napad, katerega cilj je bil ubiti čim več ljudi.

Manchestrski napad je obenem srhljivo opozorilo, da se v Britaniji kot verjetno v drugih evropskih mestih, morda preveč osredotočajo na protiteroristične ukrepe in varnost v prestolnicah. Redni obiskovalci manchestrske arene so po napadu kritizirali varnost v tem priljubljenem prizorišču koncertov, ki sprejme 21.000 obiskovalcev. Nekateri trdijo, da varnostniki na noben način niso pregledali njihovih torbic ali nahrbtnikov. Nekateri drugi pravijo, da je vedno tako, in da niso presenečeni, da je napadalec lahko prišel v areno s peklenskim strojem.

Očitno živimo v času, ko nihče nikjer ni povsem varen pred terorističnimi napadi, a napad kot je bil ta, bi zelo verjetno lahko in morali preprečiti. V vsakem primeru veliko lažje kot bi marčevskega v Londonu, ki ga je izpeljal radikalizirani volk samotar z osebnimi motivi, ki so ga varnostne službe poznale, a izgubile s svojega radarja.

Britanske stranke so zaradi napada začasno ustavile kampanjo za volitve. Te bodo 8. junija. Ena izmed ostrih polemik med konservativno vlado in opozicijskimi strankami v kampanji je pričakovano novo znižanje proračuna britanske policije in nova odpuščanja policistov v času, ko jih je potrebno veliko več, nikakor pa ne manj. Od leta 2009 do lani se je število policistov v Angliji in Walesu zaradi varčevalne politike vlade, ki je bila posledica finančne krize leta 2008, zmanjšalo za blizu 20.000 (14 odstotkov).