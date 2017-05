Poteko, ki je za člansko ekipo Celja nastopal od leta 2010 in je do danes zbral 289 nastopov ter dosegel 414 zadetkov, bo družbo v Brestu delal še enemu Celjanu, Simonu Razgorju. »Pravzaprav še ne čutim, da odhajam iz Celja, saj moramo v naslednjih dveh tednih dokončati še zadnje dejanje te sezone in osvojiti naslov. Že lani sem na svoj naslov prejel zanimive ponudbe, o katerih sem razmišljal in jih dolgo časa odklanjal, letos se je zgodba ponovila, na mizi sem imel kar nekaj ponudb, a ponudba Meškova je bila tista, ki je nisem mogel zavrniti. Začutil sem, da je morda sedaj čas, da se preizkusim tudi v tujini, kar je bila moja želja in mislim, da je želja večine športnikov,« je dejal Poteko.

Celjani so zamenjavo za 26-letnika že našli, saj so se okrepili z v Mostarju rojenim Francozom Igorjem Anićem, ki ima s francosko reprezentanco tako naslov svetovnega prvaka (Katar 2015), kot evropskega prvaka (Danska 2014). »Celje je najboljši slovenski klub z izjemno tradicijo na mednarodni sceni. V zadnjih letih vsako leto vzgojijo izjemne mlade rokometaše, zato sem zelo vesel, da se bom pridružil tej ekipi in ji pomagal s svojimi izkušnjami, ki sem jih nabral v dosedanji karieri, hkrati pa pričakujem, da se bom tudi sam razvil in postal še boljši rokometaš,« je povedal nekdanji igralec Kiela, ki se v Celje seli iz francoskega prvoligaša Sarana.