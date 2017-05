Potem ko so v celjskem taboru v štirih dneh – od nedelje do srede – rojstni dan praznovali kar trije igralci (Tilen Kodrin je dopolnil 23 let, Žiga Mlakar 27, Ivan Gajić 38), sta sledili še dve kadrovski rošadi. Igralec Luka Žvižej in klub nista našla skupnega jezika o nadaljnjem sodelovanju, ki se bo končalo po tej sezoni, po koncu naslednje pa bo prišel 19-letni in 200 centimetrov visoki levi zunanji igralec Josip Šarac, s katerim je klub podpisal triletno pogodbo. Šarac je član Izviđača iz Ljubuškega, kjer bo igral še eno sezono, nato pa pred sezono 2018/19 prišel v Celje.

Kapetana Žvižeja čakajo le še tri tekme v celjskem dresu, prva danes ob 19. uri, ko v Zlatorog prihaja Koper. »Na treh tekmah nas zanimajo le tri zmage. Najprej proti Kopru, nato proti Krki, na koncu še proti Gorenju. Pred seboj imamo le en cilj, za katerega garamo vso sezono – ponovna osvojitev naslova prvaka,« napoveduje Luka Žvižej. Celjani so Koprčane premagali že v Bonifiki (31:27), vendar so se morali za točki krepko potruditi. Gostitelji so se štiri minute pred koncem približali le na gol zaostanka (26:27), pri zmagovalcih pa so izstopali Žvižej (strel 9-7), Mlakar (8-7) in Borut Mačkovšek (7-6).

Ko se bo v Zlatorogu že začel drugi polčas, bo Gorenje v škofjeloški dvorani Poden začelo obračun z Loko, proti kateri – če želi ostati v boju za naslov – ne sme niti remizirati, kaj šele izgubiti. Celjani bodo navijali za Gorenjce: če bi Loka odščipnila Gorenju vsaj točko, bi bil – ob pričakovani zmagi Celja v naslednjem krogu proti Krki – derbi zadnjega kroga med Celjem in Gorenjem (2. junija v Zlatorogu) le formalnost, kajti slovenski prvaki bi imeli pred sosedi iz Šaleške doline nedosegljive tri točke prednosti. Z ekipo Lokinega trenerja Siniše Markote (v novi sezoni bo vodil Ribnico, v obratno smer prihaja Robert Beguš) so imeli Velenjčani obilo težav že v prvem delu končnice za prvaka, saj so doma proti Gorenjcem dobrih deset minut pred koncem še zaostajali (19:20), ob zadnjem zvoku sirene pa le zmagali (27:23).

Gorenjev trener Borut Plaskan ne bo mogel računati na poškodovane Vida Levca, Blaža Kleča in Anžeta Ratajca, po poškodbi stegenske mišice pa se je vrnil Rok Ovniček. Pred tekmo, na kateri si bosta nasproti stala najboljša strelca končnice za prvaka s po 41 goli (Lokin Aleks Kavčič in Gorenjev Matjaž Brumen), trener Borut Plaskan pravi: »Loka je mlada ekipa, polna želje po dokazovanju. Morda njeni igralci malce šepajo pri telesni moči, a to uspešno nadoknadijo z borbenostjo. Posledica tega je dobra obramba, po kateri želijo izpeljati čim več hitrih protinapadov. Domači nimajo česa izgubiti, zato bodo lahko igrali neobremenjeno in sproščeno ter bodo še toliko bolj nevarni.«

Končnica za prvaka, 8. krog, danes ob 19. uri: Celje PL – Koper, ob 20. uri: Loka – Gorenje, jutri ob 19. uri: Krka – Ribnica, za obstanek, 12. krog, danes ob 20. uri: Trimo – Ormož, jutri ob 19. uri: Drava – Hrastnik, že odigrano: Maribor – Slovenj Gradec 35:34 (19:18), preloženo: Izola – Dobova (23. maj).