Zato si pač prisiljen poslušati »umotvore« fantov na Š1. Kdo jih je nabral, ne vem, od kod so se vzeli, tudi ne vem, kakšne šole imajo, spet ne vem, so mogoče kdaj igrali hokej – tudi ne vem. Vem pa, da ne poznajo osnovnih zahtev TV-reporterstva: ne govori tistega, kar gledalec vidi (ne delaš za slepe ali na radiu), spoštuj slovenski jezik, preštudiraj pravila in sisteme igre ter svetujem: na pamet se nauči številke igralcev, petorke posameznih moštev (to smo počeli že pred več desetletji na vseh SP in OI, pa še je prišlo do kakšne napake, se opravičujem). Priznavam: hokej je hitra igra, veliko igralcev se menja in velike gneče pred golom vedno ne omogočajo zadostnega pregleda.

Spoštovani gospodje, še en predlog: poslušajte prenose orodne telovadbe na TV Slovenija, občudujte sijajno znanje dr. Ivana Čuka in Petra Kavčiča, njuno sproščenost ter spoštovanje športa in gledalstva. In učite se ob tem. Odločilnim pri najemanju sodelavcev pa: za hokej so boljši Andrej Stare, Tomaž Langerholz in Zoran Milosavljevič. Premislite, brez zamere, obilo uspehov do prihodnjih hokejev na TV.

Tomaž Lajevec, Ljubljana