Nova tehnologija recikliranja prihaja iz univerze A&M v Teksasu, kjer pravijo, da bi z novo tehnologijo lahko učinkovito reciklirali in hkrati ustvarili novo proizvodno industrijo v Ameriki. V raziskavi so predstavili podrobnosti izboljšanega procesa, kako lahko iz neuporabnih organskih odpadnih materialov pridobimo karbonska vlakna. Ta je cenjen zaradi svoje lahkosti in natezne trdnosti, vendar je zaradi velikih stroškov pridelave v tržni niši zamenjana s sintetičnimi materiali in plastiko.

To vrsto reciklaže bi omogočil polimer lignin, ki je prisoten v rastlinah in drevesih. Po poročanju teksaške univerze letno recikliramo zgolj dva odstotka lignina. Z novo tehniko bodo ločili lignin od ostalih neuporabnih delov odpadkov in s tem omogočili proizvodni industriji, da poceni pridobiva karbonska vlakna. Kot pravijo, bi recikliranje lahko zanimalo investitorje, saj tovrstna tehnologija dolgoročno lahko zniža stroške proizvodnje, spodbuja trajnostni razvoj, vodi v povišanje števila delovnih mest in spodbuja ekonomsko rast podeželja.