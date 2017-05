Štiri največja mesta – in v vseh štirih bo odločitev o županu padla v drugem krogu. Tako kažejo prvi rezultati včerajšnjih lokalnih volitev na Hrvaškem. V prvih odzivih so najbolj odmevali izidi v Zagrebu. Tam se je namreč zelo slabo odrezal kandidat najmočnejše saborske stranke HDZ premierja Andreja Plenkovića, kar bi lahko bil znak v smer predčasnih parlamentarnih volitev.

Bandić prvi, a z najmanj podpore od leta 2000

V prestolnici je dosedanji kontroverzni župan Milan Bandić dobil 30,1 odstotka glasov. To je zanj najmanjša podpora v prvem krogu od leta 2000, ko se je za položaj potegoval prvič. V drugem krogu ga bo izzvala Anka Mrak Taritaš, ki jo podpira šest opozicijskih strank z največjo SDP na čelu. Dobila je 26,7 odstotka glasov, je poročala HTV, sklicujoč se na vzporedne volitve, ki jih je agencija Ipsos opravila za štiri hrvaške televizije. Ta rezultat je precej pričakovan, zato pa je več drame za njima. Bruna Esih, ki je v saboru sicer v poslanskem klubu HDZ, a je kandidirala samostojno, je na četrtem mestu dobila 10,3 odstotka glasov, medtem ko jih je kandidat HDZ Drago Prgomet na petem dobil le 5,6 odstotka. To je zelo slab rezultat za stranko Plenkovića, ki skuša v saboru sestaviti novo vladno večino po propadu koalicije z Mostom. Član SDP Bojan Glavašević je dejal, da so rezultati HDZ in Plenkovića na lokalnih volitvah »katastrofalni« in da je država zato verjetno bližje predčasnim parlamentarnim volitvam, je poročal Večernji list. »Potop Draga Prgometa,« pa je rezultate županskega kandidata HDZ komentiral Jutarnji list.