Na trgih je bilo čutiti napetost predvsem po objavi poročila nekdanjega direktorja FBI, ki močno obremenjuje Trumpa, da je hotel vplivati na opustitev preiskave o njegovih povezavah z Rusijo, kar bi lahko v skrajnem primeru vodilo v nov primer Watergate. Pomembno je poudariti, da so kapitalski trgi od njegove zmage na volitvah 9. novembra lani močno pridobili zaradi njegove napovedi o znižanju davkov, deregulaciji in velikih infrastrukturnih projektih, kar bi dodatno pognalo ameriško gospodarsko rast. Od volitev so na ta račun ameriške delnice pridobile kar 14 odstotkov v evrih. Največja bojazen za kapitalske trge je prav neizpolnitev omenjenih napovedi. Prav zaradi tega je v preteklem tednu prišlo do popravkov, pa čeprav so gospodarski kazalniki, ne samo za ameriško gospodarstvo, razmeroma močni. Vlagatelji so se zatekli k varnejšim naložbam, kot so obveznice. Za 10-letne ameriške obveznice se je zmanjšala zahtevana donosnost za 10 bazičnih točk in trenutno do dospetja prinašajo 2,22 odstotka. Prejšnjo sredo je skoraj dva odstotka pridobilo še zlato, ki je spet doseglo ceno več kot 1260 dolarjev za unčo. To je največja enodnevna rast vse od brexita. Na drugi strani je večji udarec doživel dolar, ki je od letošnjih vrhov izgubil že več kot 6 odstotkov, vendar je pri tem treba poudariti, da so razlog za to tudi zelo dobri gospodarski podatki v evrskem območju.

Prav delnice iz evrskega območja so letos izkazale najvišje donose, v višini 10 odstotkov. Če se bodo dobri kazalniki v EU ohranjali in bo Evropska centralna banka še naprej izvajala spodbujevalno monetarno politiko, ni bojazni, da evropske delnice ne bi ohranile primata.