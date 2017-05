Prvi je opel mokka X, mali mestni križanec, ki je od svojega nastanka pritegnil toliko kupcev, da je postal več kot vsakdanji udeleženec v prometu. Je všečne oblike in s 4,28 metra dolžine je nadvse obvladljiv in tudi mestnim vožnjam prijazen avtomobil. Na drugi strani pa je tudi njegovih 356 prtljažnih litrov več kot dobra popotnica za vsakdanje uživanje za volanom. Drugi je nekoliko bolj konvencionalen, a zato nič manj zanimiv mitsubishi ASX. Oblikovno ni tako privlačen ali vsaj drugačen, kot mokka X, zato tudi na cesti težje pade v oko. Oblika je, če bi se izrazili še malo bolj ostro, skoraj dolgočasna, a zato, ker je narejen z mislijo na uporabnost. Kajti ASX je s 4,36 metra dolžine malce bolj »konkreten« avto, in to želi biti v vseh pogledih, vsaj v neposredni primerjavi z mokko X. Njegov prtljažnik je s 442 litri tako še bolj prijazen uporabniku, poleg tega pa vseeno ne more veljati za okorneža v mestnem prometu. In tudi medosje je z 2,67 metra dolžine že na dobri poti k popolnosti, mokka X med osema meri 2,56 metra, kar se pozna tudi pri udobju na zadnjih sedežih. ASX je tukaj torej za tretjino številke večji in bolj uporaben.

To pa ne velja povsem v notranjosti, kjer so Oplovi inženirji in oblikovalci svoj posel opravili bolje. Uporabniku mokka X tako ponuja prijetno delovno okolje z vsem, kar mu srce poželi, medtem ko se mora v ASX zadovoljiti z nekoliko manj domiselno notranjostjo. To še ne pomeni, da se v slednjem slabo sedi, a pri splošnem počutju v notranjosti ima mokka X prednost. Tudi zaradi motorja. 1,4-litrski turbobencinski, ki so ga v tem avtomobilu »sparili« z zelo dobrim samodejnim menjalnikom, namreč res dobro opravlja svoje delo, medtem ko ASX poganja bolj konvencionalen 1,6-litrski bencinski štirivaljnik, ki je v primerjavi z mokkinim pogonom (152 konjev oziroma 112 kilovatov) precej v zaostanku, saj premore 117 KM (86 kW), kar se izkaže za malo premalo. ASX je tako glasen in podhranjen avtomobil, ki pa je zato s porabo 7,2 litra goriva na 100 kilometrov precej bolj varčen od tekmeca, pri čemer bi se njegovemu ročnemu menjalniku šesta prestava več kot podala. A čeprav je torej šibkejši, kar se med vožnjo pozna, je po drugi strani mokkin motor odločno prepožrešen. Malce več kot 9 litrov porabe je za sodobne standarde in tudi zahteve voznikov in lastnikov pač preveč.

No, na koncu je tista, ki odloča o nakupu, vselej tudi – cena. Res je, da je bil testni ASX gnan le na sprednji kolesni par, mokka X pa se je lahko pohvalila s štirikolesnim pogonom, samodejnim menjalnikom in precej večjo »konjenico« pod motornim pokrovom. A njenih 27.650 evrov ni mačji kašelj, ker konec koncev dobite »le« manjši križanec. ASX je tudi kaj precej bolj prijazen do kupčevega žepa, po ceniku je njegova polna cena 23.590 evrov, a nudi še popuste in prav tako bogato opremo kot mokka X. Ta je imela sicer že v osnovi na primer klimatsko napravo, bogato elektronsko opremo za pomoč vozniku in potnikom, pa tudi stvari, ki zahtevajo dodaten poseg v žep (kovinska barva, udobni ergonomski sedeži, 18-colska platišča, LED-žarometi, vzvratna kamera) – celoten znesek je znašal kar 5800 dodatnih evrov. ASX pa se lahko pohvali z nekaj cenejšo osnovo, a prav tako bogato opremo (18-palčna platišča, ksenonska žarometa, kamera za vzvratno vožnjo, pametni ključ in še bi lahko naštevali), svoje potem dodajo še popusti in še kaj, tako da se lahko s takim avtomobilom odpeljete že za malo manj kot 19.000 evrov. To pa je že čisto druga zgodba, mar ne? Čeprav ni popoln, je vseeno več kot le kompromis, tako kot je običajno v življenju.