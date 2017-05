Čeprav si nismo mogli kaj, da mu ne bi, priznamo, zaradi njegovih preteklih dejanj vsega skupaj vsaj malo privoščili, smo mu seveda vseeno priskočili na pomoč in ga s precej napora naposled spravili iz blata. S tem, ali je svoje mnenje spremenil, se nam niti ni ljubilo ubadati, smo pa sami tudi na tak način spoznali eno izmed sicer redko videnih prednosti štirikolesnega pogona. Zagotovo jih ima BMW-jev xDrive tudi pri za tovrstni pogon tako »običajnem« avtomobilu, kot je primerek karavanske serije 3, še veliko, a vseeno moramo priznati, da smo se na običajnih cestah zelo podobno dobro vozili tudi s tistim s pogonom zadaj.

Testni primerek je bil ob tem opremljen z 2-litrskim dizelskim motorjem s 190 konji (140 kilovati), ki mu je k bolj udobni vožnji asistiral še zares odlični 8-stopenjski samodejni menjalnik steptronic. S kombinacijo vsega omenjenega je lahko ta »trojka« pravi dvoličnež, v skrajno pozitivnem pomenu te besede. Lahko se namreč vozi zelo udobno in varčno ter v načinu eco porabi celo le okoli 6 litrov dizelskega goriva na 100 kilometrov, lahko pa tudi precej športno in dinamično, saj se pri načinu vožnje sport v ovinkih ceste drži kot tračnic in je ob tem precej poskočen in odziven (pospešek do stotice 7,3 sekunde), pri čemer poraba hitro preseže 7 litrov. Nam je pri kombinaciji različnih načinov vožnje 320d Xdrive sicer popil 6,6 litra dizla na 100 kilometrov.

Glede siceršnjega počutja za volanom in tudi v potniški kabini pri tem avtomobilu človek dejansko ne more imeti pripomb, saj je vse na svojem mestu, kakovostno, uporabno, logično, skratka vrhunsko. Kar navduši malce manj, je prostornost na zadnji klopi tega 4,63 metra dolgega avta, ki je, recimo temu, odmerjena povprečno, a je prostora za družinske prevoze vseeno dovolj. Prtljažni prostor je s svojo obliko zelo uporaben (k temu pripomore tudi delitev zadnje klopi v razmerju 40:20:40) in podatek, da v osnovi pogoltne 496 litrov, mu v bistvu dela krivico, saj bi po količini stvari, ki smo jih zložili vanj, na pamet rekli, da bi morala prostornina krepko preseči mejo 500 litrov. Ali drugače: v več avtomobilov, ki to mejo presežejo, smo v praksi spravili precej manj stvari kot vanj.

Skratka, pod črto, tale karavan ima precej adutov, veliko tudi skritih, saj tudi oblikovno ne izstopa in se, pa ne mislimo nič slabega, v voznem parku hitro zlije z okolico. Kljub temu, da ga nekateri dodatki iz paketa M sport naredijo atraktivnejšega, je na splošno gledano med vsemi BMW-ji tale zagotovo na videz eden bolj vsakdanjih. A včasih ni nič narobe, če je bistvo očem (vsaj malo) skrito, pa četudi cena za sicer odlično opremljen primerek preseže 50 evrskih tisočakov. Kar je zagotovo precej in ugodnejše alternative se ponujajo kar same od sebe. Ali so mu zares tudi enakovredne, pa je že drugo vprašanje.