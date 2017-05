(Raz)prodaja državne srebrnine: Fotona, nov hladen tuš

Junija bo minilo štiri leta, odkar so poslanci državnega zbora potrdili znameniti seznam 15 državnih podjetij, namenjenih za privatizacijo. Privatizacija Uniorja in Nove Ljubljanske banke se še nista začeli, Telekomova je leta 2015 spodletela. Med prvimi privatizirana Fotona, v svetu cenjena proizvajalka laserskih sistemov za zdravstvo in zobozdravstvo, in Helios, daleč naokoli ugleden izdelovalec premazov, sta bila z visokimi zaslužki že preprodana. Iz državnih v zasebne roke so prešli še mariborska Nova KBM, Elan, Fraport Ljubljana (do nedavnega Aerodrom Ljubljana), Adria Airways Tehnika, Paloma, Adria Airways in pomemben delež Žita. Nekateri, kot je Fraport, so v strateških rokah, drugi bodo čez čas dobili strateškega lastnika. Seveda za občutno višjo ceno.