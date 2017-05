Sojenje 19-letnemu Sandrijelu Brezarju, obtoženemu uboja in poskusa uboja julija lani v novomeškem naselju Pot v gaj, se bliža koncu. Senat pod vodstvom sodnice Natalije Picek Kink je ugodil predlogu obrambe za ponovno zaslišanje policistov, ki so Brezarja prijeli takoj po dogodku. Preostale dokazne predloge obrambe, med drugim dodatno obrazložitev bioloških dokazov, ki so jih pregledovali v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL), pa je petčlanski senat zavrnil.

Zagovornik Marko Štamcar želi z dodatnim zaslišanjem policistov razjasniti, po kateri poti so vodili osumljenca do policijskega avtomobila in ali bi sledovi krvi na podplatu Brezarjevega športnega copata lahko nastali takrat. Z veliko gotovostjo so namreč strokovnjaki potrdili, da je bila na podplatu kri umrlega 39-letnega Rudija Pirca.

Ob tem je Gorazd Pezdir iz NFL potrdil, da na obtoženčevih rokah sledi streljanja res niso našli. »Kar pa še ne pomeni, da ni streljal. Z umivanjem se te sledi zlahka zbrišejo,« je dejal. Značilnih sledi streljanja prav tako niso našli na njegovi majici in hlačah, so pa te delce našli pri štirih drugih pričah. »Zelo običajno je, da ima strelec na sebi manj delcev kot nekdo, ki je samo stal zraven, saj se oblak delcev z oddaljenostjo razprši.«