Čeprav je zaradi številnih vabljenih prič sprva kazalo, da se bo včerajšnja glavna obravnava na novomeškem sodišču zoper še ne 19-letnega Sandrijela Brezarja zavlekla pozno v popoldne, se je končala kmalu po njegovem zagovoru. Vabljene priče, soproga, sin in obe hčerki umorjenega 39-letnega Rudija Pirca, so sporočile, da so zbolele za gripo in ne morejo priti na sodišče.

Rudi umrl zaradi hudih poškodb glave

Pirčevi svojci, ki so vložili tudi premoženjskopravni zahtevek v višini 125.000 evrov, naj bi na sodišču pomagali razjasniti, kaj se je dogajalo lanskega 29. julija zvečer, ko je pod streli iz pištole umrl Rudi Pirc, 20-letni sin Peter Pirc pa je bil hudo ranjen. Višji državni tožilec Bojan Avbar je prepričan, da je Brezar tistega večera med 22.30 in 22.50 s streli iz pištole neugotovljene znamke Pircu vzel življenje, motiv naj bi bil dolgotrajni spor. Vanj naj bi izstrelil tri naboje, od tega dva v glavo. Zaradi hudih poškodb glave in možganov je Rudi Pirc uro po dogodku umrl v novomeškem urgentnem centru. Mladega obtoženca, očeta dveinpolletnega otroka, obtožnica bremeni tudi poskusa uboja, ker naj bi dvakrat streljal tudi na Petra in ga pri tem hudo ranil. Pištolo naj bi mu nato prislonil še h glavi in večkrat sprožil, a tokrat v prazno, saj mu je zmanjkalo nabojev. Brezar zanika tako kaznivo dejanje uboja, za kar je zagroženih od pet do petnajst let zapora, kot tudi poskus uboja.

Tistega večera so v naselju pri eni od družin praznovali krst otroka. »Bil sem na fešti, veliko ljudi je bilo tam. Nekdo se je na cesti prerival. Pa sem šel tako kot drugi pogledat, kaj se dogaja. Videl sem, da sta to Dimitrij Z. in Jasmin H. Dimitrij mi je rekel, kaj hočem, jaz njemu nazaj, začela sva se cukati. Takrat me je Vesna Z. s kolom močno udarila po glavi,« je včeraj pripovedoval obtoženi. »Pobegnil sem proti domu, pa me je dohitel Dimitrij, me s sprejem popršil v obraz in podrl na tla. Takrat sem zaslišal strele. Mislil sem, da nekdo strelja name.« Pol ure po dogodku so se pri obtoženem doma oglasili policisti in ga odpeljali. Od takrat je v priporu.