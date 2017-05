Dogajanje se bo začelo ob 10. uri. Petkovo druženje je namenjeno oblikovanju in vzdrževanju prostora, tokrat bo na vrsti košnja tamkajšnjega travnika, obiskovalci pa se bodo lahko pomerili tudi v tekmovanju v grabljenju in kurjenju ognja ter postavljanju opreme, za katero bodo predhodno izdelali načrte. Petek na Livadi je dogodek, ki ga pod okriljem Zavoda Bob pripravlja ekipa pilotnega projekta LivadaLAB. Cilj projekta je »zasnovati mestno zeleno površino za ustvarjalno preživljanje časa po meri mladih in s tem izboljšati kakovost lokalnega okolja«. Mladi so v upravljanje dobili velik travnik na Livadi, zdaj pa raziskujejo, kakšne aktivnosti si tam želijo videti in jih izvajati. Ekipa tako razvija mladinski center na prostem oziroma »zeleni učni laboratorij«, kjer eksperimentirajo z vrtički, načrtujejo elemente, kot so glineno ognjišče, senčnice in gredice, in prirejajo aktivnosti.