Pri gašenju požara, ki je včeraj ob 19.50 izbruhnil v tovarni Kemis, je sodelovalo 256 gasilcev okoliških gasilskih društev in 24 policistov, zdravstveno pomoč je nudilo 27 oseb. Iz okoliških hiš so zaradi nevarnosti širjenja požara evakuirali 11 oseb in jih začasno namestili pri sorodnikih, so sporočili s PU Ljubljana.

Iz tovarne, ki se ukvarja z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem različnih vrst odpadkov, se je valil gost dim, zaradi vdihavanja dima pa sta zdravniško pomoč potrebovala dva gasilca.

Vzrok požara zaenkrat ostaja neznan. V tovarni Kemis sicer med drugim skladiščijo tudi nevarne odpadke, kot so odpadna olja, laki, topila, zdravila in barve, a naj ne bi zagorelo v tistem delu objekta. Direktor Kemisa Emil Nanut je v včerajšnjih Odmevih na RTVS povedal, da je zagorelo v zadnjem delu skladišča, kjer shranjujejo manj vnetljive snovi.