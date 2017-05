Zgodba o prvih ljubljanskih tekočih stopnicah je podobna urbanemu mitu. Če slehernega Ljubljančana vprašate, ali ve, kje so bile prve tekoče stopnice, bo brez odlašanja odgovoril, da v Modni hiši na Cigaletovi. In hip zatem bo dodal, da se spominja, kako so se na njih igrali otroci. Če bi radi izvedli več tehničnih podrobnostih o neizmerni novosti, pa nastane črna luknja, saj o tem ni dosegljivih prav nobenih podatkov.

Ozke, visoke in za otroke malce zlovešče tekoče stopnice so odprli skupaj z Modno hišo 11. decembra 1961. Dogodek je bil tako pomemben, da sta se ga udeležila republiški in federalni sekretar za blagovni promet. Prvi, Marijan Dermastia, je tudi prerezal otvoritveni trak, ki je bil natančno na tekočih stopnicah. Te so bile tedaj največji simbol modernosti, Modna hiša skupaj s tekočimi stopnicami pa ponos mesta. A ker so bile drage – celotna Modna hiša je stala nekaj sto milijonov dinarjev – so bile narejene le v eno nadstropje navzgor. Kot se ob vsaki noviteti spodobi, so tudi tekoče stopnice opremili z navodili za uporabo. Ob njih je bil nalepljen napis: »Predno stopiš na stopnice, se primi za črno gumo.«

Ne glede na to, koliko pozornosti so vzbujale, pa uporabniki prvih ljubljanskih tekočih stopnic niso dobili konjaka in dišeče soli, tako kot jo je šokiranim kupcem leta 1898 ponujal londonski Harrods, prva veleblagovnica s tekočimi stopnicami na svetu.