Harden in njegova ekipa Houston Rockets je že izpadla v polfinalu zahodne konference končnice lige NBA. Košarkarje Houstona je izločilo moštvo San Antonio Spurs. S tem, ko se ni uvrstil v finale zahoda, je Harden bržkone zapravil tudi možnosti, da bi ga razglasili za najkoristnejšega igralca (MVP). A težav za Hardna s tekmovalnim premorom očitno ni konec. Mediji onstran Atlantika poročajo o odškodninski tožbi, ki jo je vložil sin znamenitega očeta, člana košarkarskega hrama slavnih Mosesa Malonea.

Maščevanje zaradi objave na Facebooku?

Moses Malone Jr. v tožbi trdi, da je James Harden odgovoren za to, da so ga pretepli in oropali pred nočnim lokalom s striptizetami v Houstonu. Incident naj bi se zgodil junija lani. Malone je prepričan, da je Harden plačal skupini moških 20.000 ameriških dolarjev. Trdi, da je šlo pri naročenem napadu za maščevanje Hardna, ki ga je, kot trdi Malone, ujezila objava na Facebooku, češ da je zvezdnik raket zaračunal 249 dolarjev staršem otrok za udeležbo na košarkarskem kampu, s čimer je samodejno izključil revnejše otroke.

V tožbi, ki so jo pridobili ameriški mediji, je zapisano, da se je napad na Malonea zgodil 25. junija lani pred nočnim lokalom V Live strip club, potem ko ga redar ni spustil v klub. Osumljeni je menda nato poklical tri moške, eden od domnevnih napadalcev pa naj bi napadenemu Maloneu zabrusil, da ga je treba kaznovati zaradi nespoštovanja Jamesa Hardna. Malone je v prijavi policiji dejal, da so ga večkrat udarili v obraz in ga zbrcali ter mu ukradli nakit, med drugim dragocene uhane z diamantom, v vrednosti 50.000 ameriških dolarjev.