Gostje so bili brez možnosti za zmago tudi zaradi dejstva, da se je na prvi tekmi finala zahoda poškodoval njihov prvi zvezdnik Kawhi Leonard, ki sinoči ni nastopil. Z 22 koši je bil tako v njihovih vrstah najboljši Jonathon Simmons. Pri Golden Statu, ki velja za prvega favorita za končno zmago, je bil z 29 koši znova najboljši Stephen Curry. Bojevniki so sicer lahko zmago napovedali že v prvem delu, ki so ga dobili z 72:44, tik pred koncem tekme pa je prednost znašala celo 41 točk (129:88).

Danes se bo začel tudi finale vzhodne konference, kjer bodo Boston Celtics skušali prekiniti serijo aktualnih prvakov iz Clevelanda. Kelte je pred tekmo razveselila novica, da so srečni dobitniki žreba za letošnji nabor, ki bo 22. junija v Barclay's Centru v Brooklynu. Boston je do prvega mesta prišel po zaslugi zamenjave igralcev z Brooklynom leta 2013, ko so k Nets poslali Kevina Garnetta in Paula Piercea, v zameno pa dobili prvi izbor na letošnjem draftu. Klub bo sploh prvič po letu 1950 imel pravico do prvega izbora. Drugi bodo imeli pravico izbirati Los Angeles Lakers, tretji pa Philadelphia 76ers.