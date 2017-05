Jones, sicer v. d. pomočnika urada State Departmenta za bližnjevzhodne zadeve, je dejal, da je sirski režim poslopje v zaporniškem kompleksu vojaškega zapora Sajdnaja severno od prestolnice Damask leta 2013 spremenil v krematorij.

"Čeprav so številni zločini režima dobro dokumentirani, verjamemo, da pomeni gradnja krematorija poskus prikrivanja obsega množičnih pobojev, ki jih izvajajo v Sajdnaji," je dodal.

Dejal je, da v zaporu dnevno z obešanjem usmrtijo 50 zapornikov. Nekatera trupla odvržejo v množična grobišča, ostala pa sežgejo v krematoriju, je še povedal novinarjem v Washingtonu in pripomnil, da sirski režim v celice, ki so namenjene za pet zapornikov, zapre tudi do 70 ljudi.

Ni jasno zakaj ZDA tako dolgo niso razkrile dokazov

Pojasnil je, da so informacije zbrali različni viri, tudi verodostojne človekoljubne nevladne organizacije, mediji in ameriški obveščevalni viri. Pri tem je s prstom pokazal tudi proti Rusiji, ki je po njegovih navedbah "pomagala ali pasivno pogledala vstran", medtem ko je režim izvajal zločine v državi.

Jones ni podal uradne ocene o skupnem številu ubitih zapornikov, navedel pa je poročilo mednarodne nevladne organizacije Amnesty International (AI), da je v omenjenem zaporu med letoma 2011 in 2015 umrlo med 5000 in 11.000 zapornikov. V istem obdobju je sirski režim Bašarja al Asada zaprl med 65.000 do 117.000 ljudi, še navaja AI.

AFP dodaja, da so satelitske fotografije, ki jih je novinarjem razdelil Jones, iz januarja 2015, torej so stare več kot dve leti in da ni jasno, zakaj so ZDA do zdaj čakale na objavo teh dokazov.