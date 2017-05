Sile sirskega predsednika Bašarja al Asada so povečale število napadov s klorom, rakete s klorom naj bi uporabljali celo v spopadih v bližini Damaska. »Vladna uporaba živčnih strupov se je smrtonosno povečala - in je del jasnega vzorca,« je dejal izvršni direktor HRW Kenneth Roth. Po njegovem je sirska vlada v zadnjih mesecih z živčnimi strupi obstreljevala Damask, Hamo, Idlib in Alep, kar je označil za razširjeno in sistematično uporabo kemičnega orožja.

HRW je v poročilu povzel pričevanja 60 ljudi ter zbral slikovni in video material domnevnih kemičnih napadov na Kan Šejkun 4. aprila in treh drugih domnevnih napadov z živčnim strupom marca in decembra lani. Mesto Hama, severno od Homsa, naj bi bilo prizorišče kemičnega napada sprva 11. in 12. decembra lani, konec marca pa tretji domnevni kemični napad v Hami ni terjal žrtev, vendar je bilo ranjenih več deset ljudi. Vsi štirje domnevni kemični napadi so se zgodili na območju uporniških sil. Nekateri napadi naj bi bili uperjeni proti civilistom, kar se že lahko označi kot zločin proti človečnosti, še piše v poročilu HRW.