Najpogostejše so gosenice metuljev zemljemerke in različnih drugih vrst iz družine pedicev. Škodljive so tudi mravlje, ker prenašajo listne uši.

Okolju prijazni izdelki Pred vsemi temi škodljivci lahko drevesa učinkovito zaščitimo z lepljivimi trakovi (na primer z lepljivim trakom za zaščito dreves Biotip). To so okolju prijazni izdelki za zaščito rastlin, ki ne vsebujejo pesticidov in se jih uporablja tudi v ekološkem sadjarstvu. Z lepljivim trakom, ki ga nalepimo okrog debla, mehanično preprečimo vzpenjanje škodljivcev po deblu v drevesno krošnjo, kjer povzročajo škodo – mravlje s prinašanjem listnih uši ter gosenice z obžiranjem listov, brstov, cvetov in plodov.

Deblu naj se tesno prilega Lepljivi trak nalepimo na deblo v višini od 60 do 80 centimetrov, okoli debelejših vej in podpornih kolov dreves in grmovnic. Pomembno je, da se trak tesno prilega deblu, zato pred namestitvijo traku lubje previdno zgladimo. Večje nepravilnosti na deblu, ki bi lahko omogočile prehod žuželkam mimo lepljivega traku, lahko izravnamo tudi s cepilno smolo. Ob hujših napadih škodljivcev lahko trak nalepimo v več kolobarjih okrog debla in s tem ustvarimo večjo lepljivo oviro.