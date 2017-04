Informacije o primeru so za zdaj skope. Iz objave v registru je razvidno, da gre v primeru zaplembe dokumentov ECB v prostorih Banke Slovenije za morebitno kršitev pravil o privilegijih in imuniteti v EU ter statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB.

Neuradne navedbe, da naj bi Evropska komisija začela pravne postopke proti Sloveniji v povezavi z lanskimi kriminalističnimi preiskavami v Banki Slovenije, so se prvič pojavile v začetku februarja.

Tedaj so v komisiji te navedbe uradno zanikali in pojasnili, da so v stiku s slovenskimi oblastmi in ECB glede te pomembne zadeve.

Neuradno pa je bilo tedaj mogoče izvedeti, da je komisija konec lanskega leta Sloveniji poslala tako imenovano "pilotno pismo", v katerem je prosila za določena pojasnila o dogajanju, a to pismo nima pravnega značaja.

Slovenska stran je na to pismo po tedanjih neuradnih informacijah odgovorila konec januarja. Komisija se je takrat še odločala, kako se bo odzvala.

Danes pa je komisija torej objavila odločitev o sprožitvi pravnega postopka za ugotavljanje kršitev evropskega pravnega reda, ki se začne s prvim uradnim opominom, sledi drugi opomin ali obrazloženo mnenje, nato pa tožba na Sodišču EU.