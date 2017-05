Steznik je bil več stoletij obvezen del ženske garderobe, kasneje je postal tudi eden glavnih fetišev v svetu mode. V 50. letih prejšnjega stoletja ga je kot pomemben kos ženske garderobe vpeljal Christian Dior, sledili so mu tudi Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Thierry Mugler, Alexander McQueen, Viviene Westwood in Jean-Paul Gaultier.

Steznik kot odrski pripomoček ima tudi pomembno vlogo v pop kulturi. Leta 1990 je korzet s stožčastimi košaricami v barvi šampanjca oblikovalca Jean-Paula Gaultierja odigral pomembno vlogo na Madonnini turneji Blond Ambition. Zagotovo pa je prava ikona modnih steznikov kraljica burlesk Dita Von Teese.

Steznik v omari vsake samozavestne dame

Že 3000 let pred našim štetjem so kot prve spodnje perilo nosile egipčanske plemkinje, medtem ko so bile strežnice in sužnje pod oblačili gole. Dekleta s Krete so bila prva, ki so nosila steznik, ki je poudarjal ozek pas. Kot zanimivost omenimo ženo francoskega kralja Henrika II. Katarino Medičejsko, ki je tako zelo sovražila ženske s širokim pasom, da je naročila izdelati železni steznik, ki je stisnil pas in poudaril boke in prsi.

»Po drugi strani pa gre omeniti, da so vse, kar je bilo sprejeto na francoskem dvoru, s svetlobno hitrostjo prevzeli vsi, ki so kaj veljali v evropskem kontekstu. Tako so Angleži tudi pri tem pokazali zobe in 'corsetu', kot so ga poimenovali Francozi, dali drugačno ime. Izraz 'stays' so uporabljali do konca 19. stoletja,« kratko ozadje preteklosti steznika opiše modna oblikovalka Dominika Monte, ki pod imenom Incognito design ustvarja številne sodobne različice steznika tudi po naročilu in željah samozavestne dame. Kot pravi modna oblikovalka, je steznik kos oblačila, ki bi ga v omari morala imeti prav vsaka dama. »Krepi samozavest, izboljša samopodobo in do neke mere zares lepo oblikuje telo,« pove in omeni, da pretiravanje v nobenem primeru, tudi ko govorimo o steznikih, ni priporočljivo.