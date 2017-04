Proti prikritemu oglaševanju na instagramu

Kaj imajo skupnega Chiara Ferragni, Aimee Song, Julie Sarinana, Brian DiFeo in Liz Eswein? Poleg tega, da zanje še niste slišali, če niste ljubitelj instagrama, so vsi strašni spletni zaslužkarji, predvsem kot modni blogarji. Chiara Ferragni ima devet milijonov sledilcev in je s svojim modnim blogom do zdaj zaslužila dvanajst milijonov dolarjev. Kako? Predvsem s prikritim oglaševanjem, kar pomeni, da je reklamirala nekatere izdelke, ne da bi njeni sledilci vedeli, da je za to plačana. Cene takih objav na spletu so tudi po nekaj deset tisoč dolarjev, odvisno od tega, koliko sledilcev ima posameznik. Nihče ne ve, koliko na ta račun zasluži kraljica spletne samopromocije Kim Kardashian, a gotovo gredo številke v milijone.